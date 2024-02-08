شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «عذيب للاتصالات» تقفز 852% في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة اتحاد عذيب للاتصالات، صافي ربح في الربع الرابع من 2023، يقدر بنحو، 76.05 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 851.8%، مقارنة بـ 7.99 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الربح للفترة مقارنة بفترة المقارنة إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.وبحسب الشركة يعود سبب ارتفاع صافي الربح للفترة مقارنة بفترة المقارنة إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.ويعود سبب ارتفاع صافي الربح للفترة مقارنة بفترة المقارنة إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الاخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق ومصاريف خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصاريف التمويلية،على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية.