“أمانة نجران” تطرح 15 فرصة استثمارية في محافظة ثار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية ثار عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة الأنشطة التجارية، والاجتماعية، والرياضية والترفيهية، وأنشطة وخدمات تربية الحيوانات.

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لتقديم العطاءات 05 / 03 / 2024م، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.