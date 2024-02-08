الاقتصاد

“أمانة نجران” تطرح 15 فرصة استثمارية في محافظة ثار

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية ثار عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة الأنشطة التجارية، والاجتماعية، والرياضية والترفيهية، وأنشطة وخدمات تربية الحيوانات.
وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لتقديم العطاءات 05 / 03 / 2024م، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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