مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12202.78 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 36.85 نقطة ليقفل عند مستوى 12202.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 345 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، ومجموعة صافولا، والوطنية للتعليم، وميدغلف للتأمين، ومكة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، وتوبي، وسابك للمغذيات الزراعية، وإسمنت السعودية، وسناد القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.50%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، ودار الأركان، والباحة ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، ومجموعة صافولا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 270.76 نقطة ليقفل عند مستوى 25449.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم.