"ميتا" تفوز بحرب الإعلانات الرقمية متفوقة على "سناب شات"

انتعشت سوق الإعلانات عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة مرة أخرى بعد تراجع منيت به بعض الشركات الكبيرة في عام 2022 ورغم هذا الانتعاش فليست كل الشركات على قدم التوازي أو التقارب الربحي، وفق ما ذكر موقع بي إن إن بريكينج، حيث ت

جاوزت شركة "ميتا" تقديرات وول ستريت في تقرير أرباح الربع الرابع مما دفع السهم إلى مستوى قياسي، ولم تستطع شركة "سناب" أن تجاريها حيث قلت كثيرًا عن ميتا وهو ما أدى إلى تراجع قيم أسهمها ودفع المستثمرين إلى التخارج منها وبيع أسهمها.

نمت الأعمال الإعلانية لشركة ميتا والتي تشمل فيسبوك وإنستجرام بنسبة 24% عن العام السابق مما أوصل الشركة إلى أسرع معدل توسع لها منذ منتصف عام 2021.

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تفوق إعلاني لشركات ميتا

أعلنت شركة "سناب" عن زيادة بنسبة 5% فقط على أساس سنوي وهو الربع السادس على التوالي من النمو برقم واحد لا يتجاوز الـ9% أو أعلنت عن انخفاض للمبيعات، ما يقول بأن سناب تعد أبطأ نموًا في الإعلانات من شركة جوجل وأمازون ومايكروسوفت بالإضافة إلى ميتا.

أسوأ أيام سناب

وفقًا لردود أفعال المستثمرين على تراجع قيم إعلانات سناب، تتجه الشركة إلى أحد أسوأ أوقاتها في السوق منذ ظهورها لأول مرة قبل سبع سنوات.

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انخفض السهم بنسبة 33% خلال التداول إلى 11.75 دولارًا وكان أكبر انخفاضين في يوم واحد هو الانخفاض بنسبة 43٪ في مايو 2022 والانخفاض الآخر بنسبة 39٪ بعد شهرين.

على النقيض من ذلك، ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 20٪ يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة أرباحها ثلاث مرات وتفوقت على التقديرات وأصدرت توقعات متفائلة وأعلنت أنها ستدفع أرباحًا للمرة الأولى.

نمو الشركات الكبرى

وقالت جاسمين إنبيرج المحللة في شركة "إنسايدر إنتيليجنس":"إنه من الملاحظ وجود حالة من تفوق الشركات الكبرى إعلانيًا ونموها على الشركات الأصغر حجمًا التي تنمو بوتيرة أبطأ وشركة سناب إحدى هذه الشركات".

توقعات الربع الأول لسناب

بالنسبة للربع الأول من العام الجاري، توقعت شركة سناب أن تتراوح إيراداتها من 1.095 مليار دولار إلى 1.135 مليار دولار وهو ما يعادل نموًا يتراوح بين 11% و15% تقريبًا.

ويعد متوسط التقدير 1.115 مليار دولار أقل بقليل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 1.117 مليار دولار.

تعافي سوق الإعلانات الرقمية

على نطاق واسع، يتعافى سوق الإعلانات الرقمية منذ عام 2022 القاسي عندما أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع العلامات التجارية إلى الإنفاق.

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تشهد المنصات الإعلانية الآن تحسن مع اقتصاد أكثر استقرارًا مع اقتراب عدد من المناسبات الهامة مثل الألعاب الأولمبية 2024 في باريس والانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.

ذكرت إنبيرج :"إن الانتعاش السوقي يعد متفاوتا وقد استفادت منه شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ألفابيت وأمازون والتي أبلغت جميعها عن نمو في الإعلانات بأرقام مضاعفة في الربع الرابع".

لماذا ميتا وسناب؟

وحول ربطية ميتا وسناب، فقد تضررت أعمال كلا الشركتين ميتا وسناب بشدة في في وقت متزامن في عام 2022 بسبب ضعف سوق الإعلانات وتراجع سوق آبل بسبب سياسات الخصوصية الخاصة بهواتف آيفون ما جعل من الصعب على شركات التواصل الاجتماعي استهداف المستخدمين.

وقالت إنبيرج: "إن منصة ميتا أكبر بكثير من سناب شات مما يعني أن لديها المزيد من البيانات والمستخدمين للعمل معها .. لقد حققت سناب تقدمًا واضحًا ولكن يبدو أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول بالنسبة للشركة".

وذكرت سناب إن معدل إيراداتها السنوية بلغ 249 مليون دولار في عام 2023 وتضم الخدمة الآن 7 ملايين مشترك ارتفاعًا من 5 ملايين في الربع السابق.