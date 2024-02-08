القائمة تخلو من الدول العربية.. أكبر 10 اقتصادات عالمية لعام 2024

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تعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا والهند أكبر الاقتصادات في العالم في عام 2024 وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بكل دولة فيهم على حدة، وفق ماذكرت مجلة "فوربس إنديا"، بينما خلت قائمة العشرة الكبار من الدول العربية والشرق أوسطية.

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي بمثابة مقياس رئيسي لتقييم حجم اقتصاد الدولة ويتضمن هذا النهج التقليدي لقياس الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما طريقة الإنفاق حيث يتم اشتقاق الإجمالي من خلال تجميع الإنفاق على السلع الاستهلاكية والاستثمارات الجديدة والنفقات الحكومية وصافي قيمة الصادرات.

1) الولايات المتحدة الأمريكية:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 27,974 مليار دولار وبلغ نصيب الفرد منه 83.06 ألف دولار وذلك بمعدل نمو سنوي وصل إلى 1.5%.

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تحافظ الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها الاقتصاد العالمي الرئيسي الأول وأغنى دولة في العالم وذلك مابين عام 1960 إلى عام 2023.

ويتباهى اقتصادها بتنوع ملحوظ مدفوعا بقطاعات مهمة بما في ذلك الخدمات والتصنيع والتمويل والتكنولوجيا.

تتمتع الولايات المتحدة بسوق استهلاكية كبيرة وتعزز روح الابتكار وريادة الأعمال ذلك وتمتلك بنية تحتية مرنة وظروف عمل جيدة.

2) الصين:

تعد الصين الدول الثانية اقتصاديا في العالم بناتج محلي وصل إلى 18.566 مليار دولار يحصل منه الفرد على 13.16 دولار بمعدل نمو 4.2%.

شهدت الصين طفرة ملحوظة في تقدمها الاقتصادي حيث انتقلت من المرتبة الرابعة في عام 1960 إلى المرتبة الثانية في عام 2023.

ويعتمد الاقتصاد الصيني في الغالب على التصنيع والصادرات والاستثمار.

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وتمتلك الصين بكل قوة عاملة ضخمة ودعمًا حكوميًا قويًا بتطورات كبيرة في البنية التحتية وسوقًا استهلاكية سريعة التوسع.

3) ألمانيا:

يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 4730 آلاف مليار دولار (4 تريليون) يصل فيه نصيب الفرد 56.04 دولار بمعدل نمو ناتج إجمالي سنوي يصل إلى 0.9%.

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يركز الاقتصاد الألماني بقوة على الصادرات ويشتهر بالدقة في قطاعات الهندسة والسيارات والكيماويات والأدوية. وهي تستمد ميزة من قوتها العاملة الماهرة، ومبادرات البحث والتطوير القوية، والالتزام الواضح بتعزيز الابتكار.

4) اليابان:

وصل الناتج المحلي الإجمالي الياباني إلى 4,291 مليار دولار بنصيب فرد 34.55 دولار، بمعدل نمو 1.0%.

يتميز الاقتصاد الياباني البارز بالتكنولوجيا التقدمية وبراعة التصنيع وصناعة الخدمات.

تشمل القطاعات البارزة مجالات السيارات والإلكترونيات والآلات والمجالات المالية.

علاوة على ذلك، تحظى اليابان بالتقدير لأخلاقيات العمل بها والتقدم التكنولوجي والصادرات الاستثنائية ذات الجودة العالية.

5) الهند:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند 4,112 مليار دولار بنصيب متدني للفرد 2.85 دولار بمعدل نمو عالي يبلغ 6.3%

وتحتل الهند المرتبة الخامسة في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2024. ويتميز اقتصاد الهند بالتنوع والنمو السريع تغذيه القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والتصنيع.

6) المملكة المتحدة:

استطاعت تحقيق ناتج محلي إجمالي بــ 3,592 مليار دولار بنصيب فرد قريب من ألمانيا يصل إلى 52.43 دولار، بمعدل نمو بالغ التدني يصل 0.6%

يتكون اقتصاد المملكة المتحدة من مزيج من الخدمات والتصنيع والتمويل.

تعمل لندن كمركز مالي عالمي مما يجذب الاستثمارات الأجنبية.

7) فرنسا:

بعد بريطانيا تأتي فرنسا بناتج محلي يصل إلى 3,182 مليار دولار بنصيب فرد أقل من بريطانيا.

ويصل نصيب الفرد بفرنسا من الناتج المحلي إلى 48.22 دولار في ظل نمو إجمالي سنوي بـ 1.3%

ويتميز اقتصاد فرنسا بالتنوع مع التركيز على صناعات مثل الطيران والسياحة والسلع الفاخرة والزراعة.

تشتهر فرنسا بنظام الرعاية الاجتماعية القوي والبنية التحتية المتطورة والاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير.

8) إيطاليا:

تأتي إيطاليا سادسة العالم بناتج 2,280 مليار دولار ونصيب فرد بـ 38.93 دولارًا وبمعدل نمو متواضع 0.7%. و تعد إيطاليا سوق متطور باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. كما تشتهر البلاد بقطاع الأعمال والصناعات الزراعية.

9) البرازيل:

وصل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل إلى 2,272 مليار دولار سنويا بنصيب فرد بـ 11.03 دولار وبمعدل نمو يصل 1.5%

يُظهر الاقتصاد البرازيلي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات.

والجدير بالذكر أنها مركز عالمي بارز للإنتاج الزراعي والتصدير خاصة لتنافسية أسعار السلع الأساسية.

10)كندا:

أخيرًا، وصل الناتج المحلي الإجمالي لكندا 2,242 مليار دولار بنصيب فرد يصل إلى 55.53 دولار ومعدل نمو 1.6%. و يعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على موارده الطبيعية الوفيرة بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والأخشاب.