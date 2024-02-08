3 بنوك ترفع سعر الفائدة على حسابات التوفير

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت 3 بنوك سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى مستوى قياسي بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر العائد 2% يوم الخميس الماضي.

وأعلنت بنوك العربي الأفريقي الدولي والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية "saib" وQNB الأهلي رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير وطرح أخرى جديدة خلال الأسبوع الجاري.

وجاء تحرك البنوك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع لها خلال 2024 يوم الخميس الماضي ليصل مستوى العائد لديه "كوريدور" إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

في السطور التالية تفاصيل رفع 3 بنوك حسابات توفير أو طرح حسابات جديدة بأسعار فائدة وصلت إلى مستوى قياسي.

البنك العربي الأفريقي الدولي

- طرح حساب توفير جديد تحت اسم "E- Golden saving":

- سعر الفائدة: سجل بين 21% إلى 25% وذلك حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

- الحد الأدنى لاحتساب الفائدة: يبدأ من رصيد 500 ألف جنيه.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 500 ألف جنيه.

حساب توفير "جولدن بلس":

- رفع سعر الفائدة 2%: يتراوح بين 20% إلى 22% حسب دورية صرف العائد.

- الحد الأدنى لاحتساب الفائدة: يبلغ 50 ألف جنيه.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 50 ألف جنيه.

بنك القاهرة

- رفع سعر الفائدة 2% على حساب توفير "ميجا": يتراوح من 14% إلى 25% حسب شريحة الحساب ودورية صرف العائد.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من 50 ألف جنيه.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبدأ من 1.5 ألف جنيه.

بنك saib

- طرح حساب توفير "سيطرة بلس": يتراوح سعر الفائدة من 15% إلى 25% سنويا حسب قيمة الشريحة في الحساب ودورية صرف العائد.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من 15 ألف جنيه.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: يبدأ من 10 آلاف جنيه.