بيان عاجل من البنك المركزي بشأن التضخم

الشارقة - اميمة ياسر - سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 29.0% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.

يأتى ذلك فى ضوء ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 فبراير 2024، وهو تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في يناير 2024 مقابل معدلاً بلغ 4.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 مقابل 33.7% في ديسمبر 2023.