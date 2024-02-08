استثمارات تزيد على 22 مليار دولار.. أول تصريح رسمي بشأن مشروع رأس الحكمة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار في مصر، أن الحكومة تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية حول مشروع رأس الحكمة، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار .

وأوضح في تصريحات لـCNBC عربية، أن الاستثمارات المبدئية لن يتم ضخها دفعة واحدة.

ويعتبر هذا أول تأكيد رسمي مصري حول مشروع رأس الحكمة، حيث انتشرت خلال الأيام الماضية عدة تصريحات عن عزم قيام دولة الإمارات تنفيذ مشروع ضخم في رأس الحكمة باستثمارات 22 مليار دولار.