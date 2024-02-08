شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع وهبوط.. موقف بعض البورصات العربية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعلامات اليوم الخميس، على ارتفاعات جماعية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى تريليوني جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 10.7 مليارات جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع بنسبة 1.81%، ليبلغ مستوى 28411.41 نقطة.

فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.74%، مسجلًا 6886.12 نقطة، بينما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنحو 1.78%، لينهي التعاملات عند مستوى 9679.78 نقطة.

تراجع بورصة تونس

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.18%، ليقفل عند 8362.91 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.55 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار ‏أسهم 15 شركة على ثبات.



انخفاض بورصة قطر

ارتفاع البورصة الأردنية

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بمقدار 29.44 نقطة، ما نسبته 0.29%، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و960.70 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 145 مليونًا و702 ألف و700 سهم، بقيمة 453 مليونًا و616 ألفًا و835.746 ريالًا قطريًا، نتيجة تنفيذ 17500 صفقة في جميع القطاعات.وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 576 مليارًا و973 مليونًا و946 ألفًا و253.730 ريالًا، قياسًا بـ579 مليارًا و48 مليونًا و848 ألفًا و92.660 ريالًا، في الجلسة السابقة.أغلقت البورصة الأردنية اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.53%، لتصل عند مستوى 2483.55 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2059 صفقة.