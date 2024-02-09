البنك الإسلامي للتنمية يدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في طاجيكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع البنك الإسلامي للتنمية وحكومة جمهورية طاجيكستان، اتفاقيات تمويل المشروع المشترك بين البنك والصندوق الإسلامي للتنمية، والشراكة العالمية للتعليم، وصندوف الأوبك، لدعم تنفيذ التنمية الوطنية للتعليم وذلك في دوشانبي بجمهورية طاجيكستان.

ووقّع الاتفاقيات كل من معالي وزير مالية جمهورية طاجيكستان فايز الدين قاهرزودا، ورئيس المركز الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إبراهيم شكري، حيث يهدف المشروع إلى تحسين بيئة التعلم وتسهيل تعزيز النظام المستدام لنظام تعليمي قائم على الكفاءة و يعمل على تحسين نتائج الطلاب في طاجيكستان.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 86 مليون دولار أمريكي، قدم البنك الإسلامي للتنمية 45 مليون دولار أمريكي، ومنحة الشراكة العالمية من أجل التعليم 25 مليون دولار أمريكي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية 8 ملايين دولار وحكومة جمهورية طاجيكستان 8 ملايين دولار.

وتتمثل النتائج الرئيسة للمشروع، بناء 53 مدرسة شاملة وتجهيزها بالأثاث المناسب والبنية التحتية الرقمية ومعدات المختبرات ومواد التدريس والتعلم لأكثر من 800 ألف طالب وتحديث نظام إعداد المعلمين والتطوير المهني.