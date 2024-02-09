الذهب يتراجع مع بداية تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، حيث هبط سعر الجرام نحو 50 جنيها مقابل نهاية تعاملات أمس الخميس.

وخلال تعاملات أمس، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية ليتخطى 60 جنيها للدولار.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2032 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، صباح الجمعة، بنسبة 0.11% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.