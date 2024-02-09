شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 81.71 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.2 % إلى 76.39 دولار للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7% لكل منهما خلال الأسبوع وقفزت أسعار النفط بنحو 3% في الجلسة السابقة.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على كيانات ذات صلة بقطاعي النفط والألماس الروسيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.