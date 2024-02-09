شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن موجة جني الأرباح تهبط بمؤشر نيكي الياباني عن ذروة 34 عاما والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، الجمعة، ليبتعد عن أعلى مستوى له منذ 34 عاما مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم لجني الأرباح.

وارتفع نيكي 0.09 بالمئة إلى 36897.42 نقطة بعد أن قفز بما يصل إلى 1.15 بالمئة إلى 37282.26 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 1990.

وقال شوجي هوسوي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية، لوكالة رويترز: “أراد المستثمرون بيع الأسهم مع وصول المؤشر نيكي إلى مستوى 37 ألف نقطة. وكانت وتيرة المكاسب سريعة جدا”.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 8.72 بالمئة، مرتفعا للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن عادت شركة الاستثمار في مجال التكنولوجيا إلى الربحية للمرة الأولى في خمسة أرباع.

وانخفض سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.92 بالمئة، وكان صاحب الأثر الأكبر على المؤشر.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة لينخفض 0.19بالمئة إلى 2557.88 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم تويوتا موتور 0.81 بالمئة.

وهبط سهم نيسان موتور 11.56 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات توقعاتها لحجم مبيعاتها في السنة المالية الحالية ووسط مخاوف بشأن أعمالها في الصين.

ومن بين 225 سهما مدرجا على نيكي، ارتفع 87 سهما وانخفض 136 مع استقرار سهمين.