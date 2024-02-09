شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 9-2-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي 2024/2023 وتراجع معدل الدين للناتج المحلي، إعلان الدكتور محمد عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، انتهاء أعمال تركيب ماكينات مصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن.

وزير المالية: 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 شهوركشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي 2024/2023 مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. وزير المالية: 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 شهوركشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال السبعة شهور الأولى من العام المالي 2024/2023 مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

قال "معيط"، إن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، وتُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري، بتراجع الأنشطة الإيرادية، مع تضاعف أعباء المصروفات العامة للوفاء بالالتزامات الحتمية والاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ نتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة تجتاح العالم كله.

قطاع الأعمال: إنهاء أكبر مصنع غزل بالعالم استعدادًا للتشغيل التجربيى بالمحلةقال الدكتور محمد عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن التي تبلغ نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، يتم حاليا الانتهاء منها استعدادا لبدء التشغيل التجريبي للمصنع. قطاع الأعمال: إنهاء أكبر مصنع غزل بالعالم استعدادًا للتشغيل التجربيى بالمحلةقال الدكتور محمد عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الأعمال النهائية لتركيب ماكينات مصنع "غزل 1" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن التي تبلغ نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، يتم حاليا الانتهاء منها استعدادا لبدء التشغيل التجريبي للمصنع.

استعرض "عصمت"، الموقف التنفيذي لتوريد الماكينات والمعدات والآلات الحديثة التى تقوم الشركة السويسرية بتوفيرها للمصانع الجديدة التي يشملها مشروع التطوير والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد فى إطار الخطة العامة للتنفيذ فى جميع المواقع وتوقيتات الانتهاء من الإنشاءات ومواعيد التشغيل وغيرها من المحددات الأخرى، وكذلك عمليات التشغيل في مصنع "غزل 4" باكورة المصانع الجديدة ومراجعة المواصفات للغزول المنتجة وتوفير بعض قطع الغيار التى يتم استهلاكها والمطلوبة بشكل دائم.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستويات 3650 جنيها، وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر، وسجل عيار 24 قيمة 4171 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 3128 جنيها، وعيار 14 سجل 2433 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 29200 جنيه. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستويات 3650 جنيها، وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر، وسجل عيار 24 قيمة 4171 جنيها، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 3128 جنيها، وعيار 14 سجل 2433 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 29200 جنيه.

يسيطر على تحركات الأونصة العالمية مع نهاية الأسبوع، واستطاع الذهب الصمود أمام توقعات تأجيل خفض الفائدة الأمريكية بعد أن وجد الدعم من التوترات في الشرق الأوسط وبدأ عطلة العام الجديد في الصين.