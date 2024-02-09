ارتفاع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بنحو 100 جنيه للجرام في التعاملات المسائية.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2027 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بنسبة 0.37% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3700 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 4228 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.