شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 2.8%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 233.2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 285 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 90.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3%، وسجل العرب 6.3%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.8 مليار جنيه، واستمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 392.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 28411.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 6886.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34772.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 6521.48 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.330 تريليون جنيه إلى 1.306 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 443.6 مليار جنيه إلى 457.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.