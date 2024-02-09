شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 0.13 %.. ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الإسترليني مقابل الدولار واليورو

بورصات أوروبا

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2636 دولار أمريكي، بزيادة 0.13 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1715 يورو بزيادة 0.05 %.وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا اليوم عند الإغلاق، بالتزامن مع زيادة الضغوط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية.وتراجع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي، بنحو 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول، رغم ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.



كما هبط (مؤشر البنوك) بنسبة 0.3 بالمئة، بينما كانت أسهم الرعاية الصحية من بين أكبر القطاعات الرابحة.