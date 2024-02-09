الاقتصاد

بزيادة 0.13 %.. ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

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لندن - واس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2636 دولار أمريكي، بزيادة 0.13 %.

الإسترليني مقابل الدولار واليورو

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1715 يورو بزيادة 0.05 %.
وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا اليوم عند الإغلاق، بالتزامن مع زيادة الضغوط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية.

بورصات أوروبا

وتراجع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي، بنحو 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول، رغم ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.


كما هبط (مؤشر البنوك) بنسبة 0.3 بالمئة، بينما كانت أسهم الرعاية الصحية من بين أكبر القطاعات الرابحة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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