ارتفاع 100 جنيه في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بنحو 100 جنيه للجرام بحلول التعاملات المسائية، فيما يسود الترقب في السوق لينتج عنه هدوء حركة البيع الشراء في انتظار بداية الأسبوع المقبل.

وارتفع سعر الدولار في السوق الموازية ليتخطى 60 جنيها للدولار في تعاملات أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2466 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3171 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3700 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 4228 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.