شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات أوروبا.. مؤشر ستوكس يتراجع 0.1 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا اليوم عند الإغلاق، بالتزامن مع زيادة الضغوط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية.

وتراجع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي، بنحو 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول، رغم ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله. نتائج بورصات أوروبا كما هبط (مؤشر البنوك) بنسبة 0.3 بالمئة، بينما كانت أسهم الرعاية الصحية من بين أكبر القطاعات الرابحة.

وواصل قطاع التقنية في أوروبا صعوده المستمر، حيث تقدم بنسبة 1.2 بالمئة خلال اليوم، ليصل رصيده من المكاسب اليومية المتتالية إلى 7 بالمئة.

ويتوقع أن تنخفض إيرادات شركات مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. أسعار الفائدة في أوروبا وتأثر أداء الأسهم خلال اليوم بعد ارتفاع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل في نهاية التعاملات إلى 2.38 بالمئة.

وتراجعت التوقعات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بعد عدة تحذيرات من هذه الخطوة.