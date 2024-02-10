الهيئة العامة للنقل: أكثر من 34 ألف عملية فحص رقابية في نشاط النقل البحري خلال عام 2023 م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن الفرق الرقابية أجرت خلال عام 2023م (34,345) عملية فحص رقابية على نشاط النقل البحري شملت مناطق المملكة كافة، ورصدت الهيئة خلال عمليات الفحص (482) مخالفة بمعدل امتثال بلغ %99.

وتوزعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم استيفاء أي من شروط أو معدات السلامة المطلوبة لمجهز قارب النزهة والصيد، وعدم كتابة اسم الوحدة ورقم القيد على جانبي المنتصف الأمامي للوحدة بالطريقة المحددة لمالك الوحدة البحرية، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS)، وجهاز استغاثة (EPIRB) مسجل، وجهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF) مجهز بالوحدة البحرية.

وتهدف الهيئة إلى ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، وذلك تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتواصل الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد على مدار العام على مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي، كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع النقل، وتدعو جميع الراغبين في الحصول على المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني tga.gov.sa، أو تقديم الملاحظات والبلاغات عن طريق منصات التواصل المعتمدة ومركز الاتصال الموحد 19929.