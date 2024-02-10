بقيمة تصل لـ 5.5 جنيه.. انخفاض أسعار السكر والعدس والمكرونة بالأسواق

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "القاهرة 24" أن أسعار السكر والعدس والمكرونة، قد تراجعت خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، مع ارتفاع المعروض من السلع الاستراتيجية، ودور الجهات الرقابية في منح احتكار السلع واستغلال المواطنين.

ووفقا لبوابة الأسعار، فقد انخفضت أسعار السكر المعبأ بنحو 5.5 جنيه ما يعادل نسبة 12.4%، لينخفض سعر الكيلو إلى مستوى 39.66 جنيه، كما هبطت أسعار المكرونة بنحو 50 قرشا ليسجل الكيس وزن 1 كيلو 30.3 جنيه.

وسجلت أسعار العدس خلال تعاملات نهاية الأسبوع، تراجعا بنحو 67 قرشا ما يعادل نسبة 1%، ليسجل الكيلو مستوى 72.8 جنيه، فيما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو 1 جنيه إلى 29.67 جنيه.