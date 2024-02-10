الرواس رئيس لاتحاد الغرف الخليجية في دورته الـ 23

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت رسميا أمس رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان.

وبدأ مجلس إدارة الاتحاد أمس دورته الثالثة والعشرين (23) برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل الرواس، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي بصفته نائبا أول للرئيس، ورئيس غرفة قطر خليفة آل ثاني نائبا ثانيا.

وأوضح الرواس أن الاتحاد والغرف يركزون اهتمامهم على المشروعات التي تحقق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة ومضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979م، لتعزيز دور الاتحاد انسجاما مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع الخاص الخليجي، ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية.

بدوره بارك مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية انتقال رئاسة الاتحاد من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، مبديا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على ما حققه من إنجازات خلال فترة الدورة الماضية، التي توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات التي أسهمت في دعم مسيرة عمل الاتحاد لخدمة القطاع الخاص الخليجي.

رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للدورة (23)

الرئيس:

رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فيصل الرواس.

النواب: