بدء التسجيل في برنامج تطوير القيادات بالقطاع اللوجستي

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية التسجيل للدفعة السادسة من البرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي والمخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الأكاديمية السعودية اللوجستية التسجيل للدفعة السادسة من البرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي والمخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات. وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم أن البرنامج يعد أحد البرامج النوعية التي تنفذ على مستوى المنطقة بوصفه برنامجا تنفيذيا متخصصا، حيث يهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT، مشيرا إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 29 صفر 1445هـ الموافق 2 سبتمبر 2024 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 13 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 16 سبتمبر 2024 في مدينة سرقسطة بإسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرا -عن بعد- يوم الاثنين 27 ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 سبتمبر 2024. البرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي: بدء تسجيل الدفعة السادسة.

يتضمن 90 ساعة تدريبية مكثفة. يتكون من 3 مراحل: المرحلة الأولى يوم 2 سبتمبر 2024 وتستمر أسبوعين.

المرحلة الثانية يوم 16 سبتمبر 2024 في مدينة سرقسطة بإسبانيا، وتستمر أسبوعين.

المرحلة الثالثة يوم 30 سبتمبر 2024 ومدته شهر - عن بعد - . الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلا على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي.

أن يكون ملما بالغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

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