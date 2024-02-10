شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع شركة "nvidia" دعم الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الابتكار في التقنيات

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه في الوزارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، جنسن هوانج.ويأتي اللقاء، لتعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وذلك بوصف المملكة السوق الأكبر للتقنية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.جرى خلال الاستقبال مناقشة الفرص الاستثمارية وتحفيز الابتكار في التقنيات العميقة وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واقتناص الفرص المتعددة في القطاع الرقمي الذي يشهد نموًا في السوق السعودي.