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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع شركة "nvidia" دعم الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه في الوزارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، جنسن هوانج.
ويأتي اللقاء، لتعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وذلك بوصف المملكة السوق الأكبر للتقنية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي اللقاء، لتعميق الشراكة الاستراتيجية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وذلك بوصف المملكة السوق الأكبر للتقنية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.