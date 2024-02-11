شكرا لقرائتكم خبر عن 0.4 % ارتفاعا بمؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صادر عن هيئة الإحصاء، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في ديسمبر الماضي، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2023م مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر ديسمبر 2023م إذ ارتفع بنسبة 1.4%.

واستقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق، وانخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14% ولكن نظرا لتدني وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر. انخفاض على أساس سنوي انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 10.5% خلال شهر ديسمبر عام 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

ووفقا لهيئة الإحصاء جاء انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، متأثرا بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده كلٌّ من نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.

وبحسب التقرير، سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضا سنويا قدره 10.5% خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، مواصلاً بذلك التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام. الرقم القياسي للإنتاج الصناعي وقال التقرير: "بنظرة أكثر قربا على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م نلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر".

وبلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% 22.6% و2.9% على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. نشاط التعدين واستغلال المحاجر وتشير نتائج شهر ديسمبر 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، إذ خفضت السعودية إنتاجها النفطي في شهر ديسمبر من العام الحالي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميًا.

وسجل نشاط الصناعة التحويلية انخفاضا سنويا بنسبة 3.3 % فيما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 25.8 %، وذلك مقارنة بشهر ديسمبر 2022م.