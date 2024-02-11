شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فبراير.. مجلس إدارة «أمريكانا» يناقش توزيع الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي) أن اجتماع مجلس إدارة الشركة سيعقد – عن بعد - يوم الأربعاء الموافق 14

فبراير 2024.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاجتماع سيناقش عدة مواضيع من ضمنها الموافقة على النتائج المالية لعام 2023، والموافقة على مشروع توزيع الأرباح.

وأضافت أن التزاماً بالقرار رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، سيتم الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة مباشرة بعد انتهائه.