شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «التنمية الغذائية» إلى 26.4 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة التنمية الغذائية (تنمية)، صافي ربح في الربع الرابع من 2023، يقدر بنحو 26.4 مليون ريال، منخفضا بنسبة 78.6%، مقارنة بـ 123.3 مليون ريال، في الربع المماثل من 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، حققت الشركة صافي ربح عائد لملاك الشركة بمبلغ 26.4 مليون ريال مقارنة بـ 123.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

والجدير بالذكر أن صافي الربح العام الماضي كان يشمل مكسب لمرة واحدة قدره 101.9 مليون ريال بسبب الشراكة الاستراتيجية مع تايسون للأغذية. وباستثناء هذا المكسب، ارتفع صافي الربح بنسبة 23%.

ويرجع ذلك إلى زيادة حجم المبيعات وتحسن الكفاءة التشغيلية، مقابل انخفاض الدعم والاستثمار الضخم في نمو عمليات الامتيازات التجارية الغذائية لدينا.

وشهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 53.49% في صافي الربح العائد لملاك الشركة ليصل إلى 26.4 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بـ 17.2 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2023، وذلك تماشيًا مع الاتجاه التصاعدي للإيرادات، مدعوما إلى حد كبير بتوسع الطاقة الإنتاجية لشركة التنمية.

وارتفعت تكاليف المبيعات والنفقات العامة والإدارية بنسبة 21.8% لتصل إلى 107.3 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، نتيجة لتوسعة شبكة التوزيع للشركة وإطلاق حملة إعلانية وتسويقية جديدة لدعم المبيعات.

وانخفض صافي الربح العائد لملاك الشركة بنسبة 59.37% من 186.8 مليون ريال إلى 75.9 مليون ريال سعودي.

يذكر أن صافي الربح في عام 2022 قد تضمن مكسب لمرة واحدة قدره 101.9 مليون ريال الناتج عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية.

وتأثر صافي الربح في عام 2023 بانخفاض الدعم، والضغط على الأسعار في السوق، إلى جانب التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للدواجن الطازجة، وزيادة الفروع التابعة لبوبايز.