شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «موبايلي» يوصي بتوزيع 1.1 مليار ريال أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2023 بقيمة 1.116 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 770 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.45 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.5%.

ووفقا للشركة، ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

وسيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.