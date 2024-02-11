شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالعزيز بن دايل عضوا بمجلس إدار ة «المجتمع الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة «سلوشنز» توقع عقدا مع شركة «سنتر 3» بقيمة 150 مليون ريال مجلس إدارة «موبايلي» يوصي بتوزيع 1.1 مليار ريال أرباحا نقدية

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة شركة المجتمع الرائدة الطبية، الخميس الماضي، قرارا بتعيين عبدالعزيز بن دايل عضوا بالمجلس في المقعد الشاغر في مجلس إدارتها.ووفقا لبيان الشركة على تداول، عمل عبدالعزيز بن دايل بمجال الإدارة التنفيذية ولديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة المتميزة، وتولى مناصب تنفيذية هامة في مجال البنوك والاستثمار والدعاية والإعلان والزراعة والبتروكيماويات.وبحسب الشركة، يتمتع بن دايل بمهارة عالية في إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي وترتيب المبادرات في تنمية الأعمال.ويشغل بن دايل، منصب رئيس لجنة الحوكمة بشركة سبكيم للبتروكيماويات، بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافات بشركة تبوك للتنمية الزراعية، وعضويته في لجنة المراجعة بشركة تبوك للتنمية الزراعية، فضلا عن عضويته في مجلس إدارة ولجنة الترشيحات والمكافات بشركة دواجن الغربية.