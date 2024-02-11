بداية التعاملات.. انخفاض كبير في سعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر بقيمة 150 جنيها للجرام مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، مقارنة بمستواه مساء أمس السبت.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2400 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها تداولات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2024 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بانخفاض 10.26 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.