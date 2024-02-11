شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب عالمياً بسبب تلاشي التفاؤل نحو الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلاشى التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يظهر التأثير غير المباشر للفائدة على المعادن الثمينة تراجع كل من الذهب والفضة حيث يتم تداول الذهب بنسبة -2% منذ بداية العام حتى الآن بينما يتم تداول الفضة بنسبة -5% منذ بداية العام حتى الآن، وفق ما ذكرت صحيفة ذا فايننشال إكسبريس. توقعات الفائدة الأمريكية صرح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيبدأون في التحول من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها هذا العام.

بشكل عام، كانت الأسواق تتوقع بتفاؤل غير مبرر أن يتم التخفيض الأول في وقت مبكر من شهر مارس، وهو ما تحدث عنه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وقال أنه غير محتمل. خفض الفائدة في مايو في هذه المرحلة، من المتوقع أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو وبحلول اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو فمن المرجح أن تكون دورة خفض أسعار الفائدة قد بدأت. تراجع طفيف في سعر الذهب ومع ذلك، لم ينخفض الذهب بقدر انخفاض الفضة حيث أن إحدى سمات دعم الذهب تأتي من التوترات الجيوسياسية. تخلى الذهب عن مكاسبه التي حققها في أواخر عام 2023 في يناير على الرغم من العوامل الموسمية القوية لكن التوترات في البحر الأحمر وعدم اليقين بشأن الانتخابات وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف تدعم كل تلك العوامل أسعار الذهب في الوقت الحالي. إنفاق المستثمرين الصينيين هناك عامل آخر يحافظ على دعم الأسعار على الرغم من قوة الدولار الأمريكي والعوائد وهو الشراء الفعلي من المستثمرين الصينيين.

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كانت مشتريات الصين من الذهب قوية العام الماضي حتى مع وصول سعر المعدن الثمين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق المحلية.

ولدى المستثمرين الصينيين بدائل أقل للاستثمار مع انهيار سوق العقارات وتداول الأسهم عند أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات.

يتم تداول الذهب في نطاق متماسك مقابل الدولار فوق مستوى المقاومة النفسي البالغ 2000 دولار بحثًا عن رؤى مالية، وفق ما ذكر موقع فاين بولد. سعر الذهب بنهاية العام وفق التوقعات، فقد يصل السعر المرجح للذهب بحلول نهاية عام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 2100 دولار و2400 دولار للأوقية. وتكبدت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.8 % تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار. وسجل سعر الذهب في التعاملات 2038 دولار للأوقية. سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وبلغت عوائد عامين أعلى مستوى في شهرين تقريبًا، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

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كما واصل مؤشر الدولار الارتفاع، ليحقق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ حوالي 5 أشهر.

وقال إيفريت ميلمان كبير محللي السوق في "جينزفيل كوينز" :"من المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يعني أن معظم البنوك المركزية ستقوم بإجراءات مشابهة".

وأضاف : "أعتقد أن الأمور تتجه نحو الانخفاض بالنسبة لسعر الذهب فهناك دعم قوي جدًا عند حوالي 1960 دولارًا ولا أتوقع أن أرى الذهب ينخفض أدناه".