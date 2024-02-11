شكرا لقرائتكم خبر عن «تسارع» تستثمر في تطوير تقنيات التنقل الذاتي مع شركة كرواتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة "تسارُع" -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- الهادفة لتسريع نمو قطاع السيارات والتنقل في المملكة-، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة بروجيكت 3 موبيليتي (Project 3 Mobility)، ومقرها في كرواتيا.

وتتمحور أعمال وأنشطة شركة (Project 3 Mobility) حول تطوير حلول تقنيات الجيل القادم في مجال التنقل الذاتي، وتستهدف تطوير نظام متكامل يتكون من مركبة كهربائية ذاتية القيادة، وبنية تحتية متخصصة، ومنصة لخدمات التنقل، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تسارع" مايكل مولر، إن الاتفاقية تُشكل أساساً قوياً لإستراتيجية الشركة، وتطلعها إلى توفير رأس المال اللازم لتوسع الشركات الواعدة التي تعمل على تطوير التقنيات المستقبلية.

