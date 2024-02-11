السوق الموازية.. الدولار ينخفض خلال تعاملات اليوم الأحد

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه، في السوق الموازية "السوق السوداء"، بشكل طفيف بنحو جنيه فقط اليوم الأحد.

ونقل موقع "مصراوي" عن أحد المراقبين قوله إن سعر الدولار انخفض في السوق الموازية إلى نحو 62 جنيها اليوم الأحد من نحو 63 جنيها يوم الخميس الماضي وسط حالة من الذعر والترقب بين المضاربين لعودة البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف- خفض الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.

ويؤكد مصرفيون ومحللون أن سعر الدولار في السوق الموازية "يعد مبالغا فيه وغير واقعي ويرجع إلى انفلات التسعير وزيادة المضاربات بين كبار المتلاعبين بسبب شح الدولار في البنوك والصرافات وزيادة طلبات الشراء".

وخلال تعاملات الأحد الماضي، شهد سعر الدولار في السوق الموازية تراجعا بنحو 19 جنيها، ليهبط من أعلى مستوى له فوق 73 جنيها إلى نحو 54 و55 جنيها قبل أن يعاود الارتفاع مجددا.

وجاء هذا الانخفاض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس قبل الماضي وترقب سوق المال بدء مصر تنفيذ طلب صندوق النقد الدولي بالعودة إلى مرونة سعر الصرف.