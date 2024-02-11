شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح منشأة «بيترولايت» لتصنيع المواد الكيميائية في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر»، وشركة «بيكر هيوز» لتكنولوجيا الطاقة، منشأة «بيترولايت» لتصنيع المواد الكيميائية في الجبيل؛ لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية.
جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وحضور وزير الاستثمار، م.خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف.
ويتيح قرب المصنع من العملاء والموردين التسليم السريع للحلول الكيميائية مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.
وأجرى سمو وزير الطاقة جولة في منشأة «بيترولايت» السعودية للكيماويات بالجبيل، بعد افتتاحها اليوم، للاطِّلاع على المرافق و التقنيات الحديثة المطبقة فيها، وقد رافقه في الجولة وزير الاستثمار، ووزير الصناعة والثروة المعدنية.
جاء ذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وحضور وزير الاستثمار، م.خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف.
زيادة قاعدة التوريدتستهدف منشأة «بيترولايت» السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة من المواد الخام، وتسريع تطوير مهارات التصنيع وقدرات الكوادر البشرية السعودية، مما يسهم في رفع نسبة التوطين.
ويتيح قرب المصنع من العملاء والموردين التسليم السريع للحلول الكيميائية مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.
وأجرى سمو وزير الطاقة جولة في منشأة «بيترولايت» السعودية للكيماويات بالجبيل، بعد افتتاحها اليوم، للاطِّلاع على المرافق و التقنيات الحديثة المطبقة فيها، وقد رافقه في الجولة وزير الاستثمار، ووزير الصناعة والثروة المعدنية.