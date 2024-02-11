شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 120 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 12209 نقطة، وبتداولات بلغت 7.898 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 274.202 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.824 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 120 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 95، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وسال، وأنابيب، وتنمية، والكيميائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، دله الصحية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، والحمادي، وتكوين، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 25300 نقطة، وبتداولات بلغت 25.672 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.453 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.728 مليار ريال.وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 25، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.