شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «تهامة» إلى 14.2 مليون ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في الربع الثالث من 2023، لتسجل 14.2 مليون ريال، مقارنة بخسائر، 9.3 مليون ريال في الربع المماثل من 20222، بزيادة 6.8%.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 6.5 مليون ريال بشكل رئيسي نتيجة لقيد مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة خلال الربع الحالى بما يقارب 7,5 مليون ريال.

في المقابل ارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 1,7 مليون ريال بعد زيادة عدد فروع القطاع.

وتضمن الربع المماثل من العام السابق أرباح من العمليات المتوقفة (شركة افنتس جلوبال للتجارة – شركة تابعة) بما يقارب 2,6 مليون ريال.

وقابل هذا الارتفاع جزئيا: ارتفاع حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الزميلة بما يقارب 1,5 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات الأخرى بما يقارب 3,8 مليون ريال بشكل رئيسي لتسجيل أرباح ودائع بما يقارب 5 ملايين ريال و0.7 مليون ريال عن أرصدة دائنة غير مطالب بها، فى مقابل تسجيل ما يقارب 1,5 مليون ريال أرباح بيع عقارات استثمارية خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام بشكل رئيسي إلى: انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 9 ملايين ريال إذ أن الربع السابق من العام يمثل موسم التوريد الرئيسي للمؤسسات التعليمية بقطاع التوزيع، وارتفع مخصص المخزون بطيء الحركة مقارنة بالربع السابق بما يقارب 7.5 مليون ريال.

وبحسب الشركة، ارتفعت المصروفات العمومية و البيعية بما يقارب 2,4 مليون ريال، فيما انخفضت حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 2,9 مليون ريال.

وقابل هذا الارتفاع جزئياً ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع السابق بما يقارب 4,6 مليون ريال بشكل رئيسي لارتفاع أرباح ودائع بما يقارب 3,6 مليون ريال و0.7 مليون ريال عن خصم مكتسب.

وانخفضت مصروف الزكاة بما يقارب 1,7 مليون ريال حيث تم خلال الربع السابق من العام تسجيل مخصص عن ربوط زكوية معدلة بالشركة الام بما يقارب 1,9 مليون ريال.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 10,3 مليون ريال، بشكل رئيسي لانخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 2,5 مليون ريال نتيجة لانخفاض إيرادات القطاع و إنهاء عقد تأجير مواقع إعلانية، وقطاع الإنتاج بما يقارب 0.7 مليون ريال كأثر لانخفاض إيرادات القطاع.

وجاء ذلك على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع التوزيع بما يقارب 8 ملايين ريال إلا إن كلفة الإيرادات للقطاع لم تتأثر بهذا الانخفاض حيث تم قيد مخصص مخزون بطيء الحركة خلال الفترة الحالية بما يقارب 7,5 مليون ريال، كما تم قيد مخصص مخزون بطء الحركة بقطاع المكتبات بما يقارب 1,4 مليون ريال.

في المقابل ارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2,3 مليون ريال بعد زيادة عدد الفروع، وارتفعت المصروفات العمومية والبيعية بما يقارب 6 ملايين ريال.

وأضافت أن الفترة الحالية شهدت قيد مصروفات إعادة التنظيم المالى بما يقارب 2,8 مليون ريال، وتسجيل خسائر الانخفاض فى قيمة ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى بما يقارب 0.7 مليون ريال.

وارتفع مخصص الزكاة بما يقارب 5,5 مليون ريال، فيما قابل ذلك جزئيا: ارتفاع حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 9.5 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات الأخرى بما يقارب 5 ملايين ريال لارتفاع أرباح - أرتفاع الإيرادات الأخري بما يقارب 5 مليون ريال بشكل رئيسي لارتفاع ارباح الودائع خلال الفترة الحالية بما يقارب 5 ملايين ريال و1,2 مليون ريال عن أرصدة دائنة غير مطالب بها وخصم مكتسب بما يقارب 0.9 مليون ريال.

فى المقابل تضمنت الفترة المماثلة تسجيل أرباح بيع عقارات استثمارية بما يقارب 1,5 مليون ريال.