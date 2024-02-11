شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الكاكاو العالمية مع تدافع التجار لتخزين السلع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الكاكاو العالمية إلى مستويات قياسية مع تدافع التجار للحصول على السلعة الهامة، ومن المتوقع وصول الإنتاج للموسم الحالي إلى 500 ألف طن فقط، فيما يتسرب الارتفاع في الأسعار إلى رفوف البيع بالتجزئة، وتتوقع شركة هيرشي أن تشهد مزيدًا من التباطؤ في الطلب على منتجاتها من العملاء المهتمين بالسيولة النقدية بعد انخفاض أحجام مبيعاتها بنسبة 6.6٪ في الربع الرابع، وفق ما ذكره موقع "زا بيزنس نيوز" العالمي. عجز كبير في الكاكاو توقع مراقبون عجزا أوسع نطاقا هذا الموسم مع تزايد المخاوف في الموسم المقبل.

وبالتبعية تستمر الأسعار في الارتفاع حتى تصل إلى المستهلك النهائي حيث تتوقع شركة "هيرشي" أن تشهد مزيدًا من التباطؤ في الطلب على منتجاتها من العملاء بعد انخفاض أحجام مبيعاتها بنسبة 6.6٪ في الربع الرابع.

وقالت شركة الشوكولاتة الكبرى، التي انخفضت أسهمها بنحو 30% عن الذروة التي بلغتها في مايو 2023 في وقت سابق إنها تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الكاكاو إلى الحد من نمو أرباحها هذا العام. كما انخفضت أحجام التداول لدى منافستها، شركة "مونديليز" في الربع الأخير. تحذير «هيرشي» حذرت شركة الشوكولاتة الأمريكية هيرشي من أزمة في الأرباح والمبيعات بعد أن أدت الزيادة الحادة في تكلفة الكاكاو إلى مستويات قياسية إلى ارتفاع أسعار الشوكولاتة وهو الأمر الذي سيؤثر على المستهلك، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

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وصلت أسعار الكاكاو العالمية إلى ذروة جديدة بلغت 5874 دولارًا (4655 جنيهًا إسترلينيًا) للطن في نيويورك مع استمرار الطقس الجاف في التأثير على المحاصيل في غرب إفريقيا، حيث أدى ضعف المحاصيل إلى ارتفاع الأسعار في المنطقة، التي تنتج غالبية العرض العالمي. دلالة سوقية بالعودة إلى 47 عامًا إلى الوراء، كان كل انخفاض كبير في الأسعار تقريبًا يتبعه انخفاض هائل في الأسعار بنسبة 20-50% في غضون عام أو عامين.

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حول ذلك قال جيم رومر خبير تجارة السلع في شركة "بيست ويذر": "على الأقل في الوقت الحالي، قد يستمر الوضع الصعب لمدة شهر أو شهرين آخرين"، مشيراً إلى الأضرار الحالية التي لحقت بمحصول الكاكاو بسبب رياح هارماتان القوية في منطقة غرب أفريقيا التي تعد أكبر منتج للكاكاو. العقود الآجلة للكاكاو سجلت العقود الآجلة للكاكاو في لندن رقمًا قياسيًا بلغ 4,670 جنيهًا إسترلينيًا للطن المتري خلال جلسة تداول في بورصة آي سي إي قبل أن تغلق عند 4,660 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعة 7.3%. وتضاعفت الأسعار تقريبا منذ بداية العام الماضي.

في نيويورك، وصلت العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوى عند 5,874 دولارًا للطن، لتغلق مرتفعة بنسبة 7.3% عند 5,805 دولارًا بعد أن ارتفعت بنحو 90% منذ بداية العام الماضي. مصدروا حبوب الكاكاو وقال المصدرون وتجار الحبوب في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، لرويترز إن الإنتاج للموسم الحالي 2023-2024 من المتوقع أن يصل إلى 475 ألف و إلى 500 ألف طن فقط مقابل 655 ألف طن في العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، توقع استطلاع أجرته رويترز للكاكاو عجزا عالميا قدره 375 ألف طن في موسم 2023-2024، أي أكثر من مثلي متوسط التوقعات في الاستطلاع السابق في أغسطس، مما يشير إلى عجز ثالث على التوالي في الإمدادات السوقية. عجز قد يستمر لعام 2025 وقال مصدر في الصناعة لرويترز إن التجار يخشون أن يمتد النقص إلى العام المقبل، مع ضرورة تعويض الكميات المفقودة من محصول هذا الموسم للموسم التالي. عقود السكر والبن فيما يخص السلع الأخرى، ارتفع سعر السكر الخام 0.4% إلى 23.98 سنتا للرطل في حين ارتفع سعر السكر الأبيض 1.4% ب 665.70 دولارا للطن. وانخفض سعر بن أرابيكا 1.1% إلى 1.8585 دولار للرطل وخسرت قهوة روبوستا 0.2% ب 3109 دولارات للطن.