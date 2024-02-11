شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مارس.. عمومية «مصاعد أطلس» تصوت على شراء أسهم خزينة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة، يوم الأحد 3 مارس المقبل.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (300.000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.وأضافت أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.ونوهت بتمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها (24) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.