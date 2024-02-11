«لا نتحدث عن التعويم».. صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن سعر الصرف المرن للجنيه "ضروري لامتصاص الصدمات".

وفي مقابلة مع موقع "اقتصاد الشرق"، قالت جورجييفا إن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس "تعويماً".

وتنتظر الأوساط الاقتصادية في مصر خفض سعر الجنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن عودة مصر إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف وذلك ضمن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف التعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتوقع زيادة قيمة التمويل المخصصة له من 3 مليارات دولار حاليا بعد التوصل إلى اتفاق قريبا.

وخلال الفترة من مارس 2022 إلى منتصف مارس الماضي، شهد سعر الجنيه خفضا على 3 مرات، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 96% خلال الفترة المذكورة، قبل أن تعود مصر لتثبيت سعر العملة في البنوك، ما دفع صندوق النقد لتأجيل إجراء المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح.

ووفقا للموقع، أشارت كريستالينا جورجييفا إلى على صانعي السياسات في مصر "التركيز على التضخم".

يأتي هذا بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي في يناير الماضي لينخفض في المدن إلى مستوى أقل من 30% لأول مرة من شهور بعد أن وصل إلى ذروته عند 38% في سبتمبر الماضي.