شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل لتطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق اتحاد الغرف السعودية بصفته ممثلاً نظامياً للقطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض اليوم، أولى ورش عمل مشروع تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية.
يأتي ذلك، من أجل تمكين منشآت القطاع الخاص من تطوير سياسات تتواءم مع تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم.
وتتضمن المعايير وسائل قياس وتقييم لمدى التزام وامتثال المنشآت بها وفقاً لنظام النجوم.
واستعرضت الورشة التي شارك فيها ممثلو عدد من الشركات، المعايير المتعلقة بالبناء والتشغيل للتموينات والأسواق المركزية، واستمعت إلى مرئيات وملاحظات أصحاب الأعمال عليها، وصولاً إلى معايير تحاكي أفضل الممارسات الدولية.
وشهدت الورشة تفاهمات إيجابية ومرونة من الوزارة في أخذ الملاحظات بعين الاعتبار.
وشملت الضوابط والمعايير ذات الصلة 6 محاور أساسية تتمثل في التسجيل القانوني للمنشآت الغذائية للبيع بالتجزئة، وخطة سلامة الغذاء، ونظام إدارة سلامة الغذاء وتدابير الرقابة، وضوابط المنتجات، والضوابط الرقابية على العمليات، واشتراطات النظافة في منشآت البيع بالتجزئة.
يذكر أن مشروع تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين مستوى خدماته المقدمة للعملاء من خلال توحيد معايير التشغيل والبناء لسلامة الغذاء، ورفع مستوى الأداء والخدمات، وتسهيل تطبيق المعايير وآليات الرقابة والتقييم والتحفيز للمنشآت الممتثلة.
يأتي ذلك، من أجل تمكين منشآت القطاع الخاص من تطوير سياسات تتواءم مع تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم.
وتتضمن المعايير وسائل قياس وتقييم لمدى التزام وامتثال المنشآت بها وفقاً لنظام النجوم.
واستعرضت الورشة التي شارك فيها ممثلو عدد من الشركات، المعايير المتعلقة بالبناء والتشغيل للتموينات والأسواق المركزية، واستمعت إلى مرئيات وملاحظات أصحاب الأعمال عليها، وصولاً إلى معايير تحاكي أفضل الممارسات الدولية.
وشهدت الورشة تفاهمات إيجابية ومرونة من الوزارة في أخذ الملاحظات بعين الاعتبار.
وشملت الضوابط والمعايير ذات الصلة 6 محاور أساسية تتمثل في التسجيل القانوني للمنشآت الغذائية للبيع بالتجزئة، وخطة سلامة الغذاء، ونظام إدارة سلامة الغذاء وتدابير الرقابة، وضوابط المنتجات، والضوابط الرقابية على العمليات، واشتراطات النظافة في منشآت البيع بالتجزئة.
يذكر أن مشروع تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية يهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين مستوى خدماته المقدمة للعملاء من خلال توحيد معايير التشغيل والبناء لسلامة الغذاء، ورفع مستوى الأداء والخدمات، وتسهيل تطبيق المعايير وآليات الرقابة والتقييم والتحفيز للمنشآت الممتثلة.