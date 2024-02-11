شكرا لقرائتكم خبر 3.4 مليارات لمستفيدي حساب المواطن في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس 3.4 مليارات ريال مخصص دعم فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ75، 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالا.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

وأطلق برنامج حساب المواطن أخيرا تحديثات للبوابة الالكترونية وتطبيق البرنامج، بهدف تسهيل تجربة المستفيد، إذ شمل التطوير البوابة الالكترونية إضافة لعدد من الخدمات، من أهمها اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من الموقع، واسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر، فيما شمل تحديث التطبيق عددا من الخدمات المتكاملة، من أهمها إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وإضافة خدمة الحاسبة التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.

مخصص دعم فبراير