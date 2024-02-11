البديوي: خطط دول الخليج التنموية تهتم بالتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول مجلس التعاون لديها خطط تنموية طموحة، يتضمنها جانب كبير للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.

وقال البديوي في كلمته في المؤتمر السابع للمحيط الهندي، بمدينة بيرث في أستراليا: إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون وأعضاء رابطة حافة المحيط الهندي، ذات أهمية استراتيجية لمنطقة المحيط الهندي ولمجلس التعاون. وأضاف أن مجلس التعاون أحرز تقدما في القطاعات الحاسمة لمنطقة المحيط الهندي، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، وكيف يمكن أن تكون هذه نماذج للتعاون الإقليمي، وأيضا الوقود والزيوت المعدنية، التي تشكل 72.3% من صادرات مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان IORA، وتصل إلى 215 مليار دولار.

وبين أن إمكانات التقنيات والابتكارات الخضراء في القطاعات التي تقودها دول مجلس التعاون الخليجي، كيف يمكن أن تسهم في دعم الجهود في جميع أنحاء منطقة المحيط الهندي، مؤكدا أهمية تطوير الاقتصادات الرقمية لاستكمال التجارة المادية للسلع الأساسية مثل الوقود والزيوت والمعادن الثمينة، وتشجيع الابتكار في المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية في جميع أنحاء المنطقة.

واختتم بالتأكيد على التزام دول مجلس التعاون بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتقدمها التكنولوجي ومواردها الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة لمنطقة المحيط الهندي، مع تسليط الضوء على أهمية الجهود التعاونية للتصدي للتحديات المشتركة واغتنام فرص النمو والابتكار.