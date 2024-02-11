شكرا لقرائتكم خبر 260 خبيرا يمثلون 50 دولة يناقشون تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت، أعمال مؤتمر الحطام الفضائي تحت شعار «نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي»، أمس، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، وبمشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، و 260 خبيرا ومتحدثا، إلى جانب الرؤساء التنفيذين وقادة قطاع الفضاء في العالم.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي «UNOOSA» كشريك محتوى، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوصفها شريكا في الاستضافة؛ إلى تعزيز الوعي حول تحديات حطام الفضاء لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء؛ حيث تسعى المملكة من خلاله إلى تقديم خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عنه، من خلال عمله على بحث التشريعات والسياسات لمواجهة تحدي حطام الفضائي، وتنشيط المؤتمر لعمليتي البحث والابتكار، وتطوير آليات وحوكمة عالمية فعالة للتخفيف من آثار الحطام الفضائي.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر؛ أهمية المناسبة للتعبير عن التزامنا الراسخ بمكافحة التحديات التي تواجه إدارة الحطام الفضائي، مشيرا إلى أن الزيادة المستمرة في كمية الحطام الفضائي وتأثيرها المحتمل على سلامة المركبات الفضائية وتقدم البشرية في استكشاف الفضاء خاصةً في ظل إشارة التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من الأجزاء والقطع الفضائية المتناثرة في المدارات الأرضية، مما يجعل ضرورة التصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحا وأهمية.

وشدد الدكتور التميمي على التعاون الدولي المتواصل في هذا المجال، مستعرضا جهود المملكة ممثلة في وكالة الفضاء السعودية في تعزيز هذا التعاون وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لإدارة وتقليل الحطام الفضائي، لافتا إلى أن هذا الحدث والذي يجمع أكثر من 50 دولة حول العالم يمثل فرصة مثالية لتبادل الأفكار والابتكارات في مجال إدارة الحطام الفضائي، داعيا جميع المشاركين من القادة والخبراء إلى الإسهام بتجاربهم وتوجيهاتهم لتحقيق نتائج إيجابية وفعالة في هذا المجال، معربا عن تطلعه لمستقبل أكثر أمانا واستدامة في الفضاء.

وتضمن المؤتمر في يومه الأول؛ 4 جلسات حوارية و3 كلمات رئيسة ناقشت التشريعات والتوجهات المستقبلية في مواجهة تداعيات الحطام الفضائي، وتم طرح مجموعة من الأفكار للحلول المستقبلية التي تسهم في التخلص من المخاطر، وسبل تأمين كوكب الأرض، ويصاحب المؤتمر إقامة معرض للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تقنيات الفضاء وعلومه؛ بهدف التعريف بمخاطر الحطام الفضائي، وزيادة التوعية بالتطورات التقنية المتسارعة التي تسهم في معالجة هذا التحدي الذي يواجه البشرية.

أهداف المؤتمر: