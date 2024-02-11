تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وNorthStar لتبادل المعارف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وكالة الفضاء السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة نورث ستار «NorthStar» المتخصصة في مجالات الرصد وتتبع الأجسام الفضائية؛ حيث يهدفان من خلالها إلى تعزيز تعاونهما من أجل تقييم واستكشاف الفرص التي قد تنشأ في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الوعي بالظرف الفضائي.

ومثل الوكالة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، ومن جانب الشركة رئيسها التنفيذي ستيوارت باين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الحطام الفضائي المقام في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وحضور أكثر 260 قائدا وخبيرا ومتحدثا في مجالات الفضاء الواسعة.

وسيعمل الجانبان وفقا للمذكرة؛ على دعم نمو صناعة الفضاء بالمملكة، وتنمية قدرات البحث والتطوير، واستكشاف الفرص في بناء مركز التميز المختص بالوعي بالظرف الفضائي، إضافة إلى إدارة حركة المرور الفضائية، مع التركيز على البحث والاستكشاف في الاستدامة الفضائية، وبيئة الفضاء، وتقنيات الاستشعار المختلفة مثل التقنيات البصرية وأجهزة الرادار والراديو الترددي، واستكشاف قدرات تحليلات البيانات المتقدمة.

يذكر أن سعي الوكالة المستمر لتعميق شراكاتها مع الجهات العاملة في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ يعكس التزام المملكة الثابت بتعزيز التعاون لتحقيق الاستدامة الفضائية والتقدم في مجال الفضاء، بما ينمي اقتصاده، ويحفز ابتكاراته لخدمة المملكة والبشرية جمعاء.