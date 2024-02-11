تتراوح بين 8 و11 جنيها للعلبة.. «فيليب موريس» ترفع أسعار السجائر

الشارقة - اميمة ياسر - قررت شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار منتجاتها من السجائر، اعتبارا من غدٍ الاثنين، والتي تتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيها للعبوة.

وجاءت الزيادة للمرة الثانية في نحو 3 أشهر، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يلي الأسعار الجديدة والزيادة مقارنة بمستوياتها في شهر نوفمبر الماضي:

- عبوة ميريت "Merit" بأنواعها: 85 جنيها، بزيادة 11 جنيها (بدلا من 74 جنيها قبل الزيادة).

- عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها: 79 جنيها، بزيادة 10 جنيهات (بدلا من 69 جنيها).

- عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها: 69 جنيها، بزيادة 10 جنيهات (بدلا من 59 جنيها).

- عبوة إل آند إم "L&M" بأنواعها: 59 جنيها، بزيادة 9 جنيهات (بدلا من 50 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).

- عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها: 64 جنيها، بزيادة 8 جنيهات (بدلا من 56 جنيها).