شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، ليخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه، ليبلغ مستوى 998ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر73 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 75ر0%، ليصل إلى مستوى 04ر28199 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 38ر0%، مسجلًا 73ر6859 نقطة.

بينما خسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 49ر0%، لينهي التعاملات عند مستوى 62ر9632 نقطة.