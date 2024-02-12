شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطط زيادة معدلات الإنتاج في حقول "جابكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف شركة بترول خليج السويس (جابكو) خطط لزيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان والذى بدأ انتاجه نهاية ديسمبر الماضى، وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتتضمن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025

1-جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات انتاجه الحالية إلى اكثر من 7 آلاف برميل يومياً مخطط زيادتها إلى 25 ألف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل.

2- أعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية انبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية.

3-الخطة الاستثمارية خلال عام 2024-2025 تتضمن ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 ملايين دولار خلال العام، وأنها تستهدف زيادة معدل انتاجها اليومى البالغ حاليا نحو 66 الف برميل يومياً ليصل إلى 72 الف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئراً استكشافية وتنموية تسهم فى تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.

4- مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج والتى بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز، حيث تشهد محطة الانتاج الرئيسية " المرجان36 " اعمال تحديث وحدة التوربينات.