شكرا لقرائتكم خبر عن «نقي للمياه» توقع عقد شراء «قطيع دجاج» بـ 1.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نقي للمياه عقد شراء قطيع دواجن بياض مع الشركة العربية لأمات الدواجن وذلك لغايات رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 50% عن الطاقة الإنتاجية الحالية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يهدف العقد إلى توريد عدد 43,000 طائر من نوع لوهمان وبما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إجمالي الطاقة الإنتاجية قرابة 40 مليون بيضة سنويا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد شاملة الضريبة 1,166,100 مليون ريال، فيما سيمول العقد ذاتيا من قبل الشركة دون الحاجة لأي تمويل خارجي.