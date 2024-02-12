شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «إكسترا» إلى 390.5 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات(إكسترا)، صافي ربح في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 390.5 مليون ريال، منخفضابنسبة 11.3%، مقارنة بـ 440.2 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، شهدت الشركة زيادة في إجمالي الربح بنسبة 7.7% مقارنةً بالعام السابق، مدعومة بتغيير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة وزيادة في إيرادات خدمات إكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي.

وأضافت أن الأرباح تأثرت سلبًا بسبب ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة زيادة أسعار الإقراض، مما أدى إلى زيادة المصاريف التمويلية بمقدار 47.4 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.

وشهدت الشركة خسائر غير متكررة قدرها 32.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية، وزيادة في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الماضي.

وأوضحت أن نتيجة لذلك انخفض صافي الربح للعام 2023 بنسبة 11.3% مسجلاً 390.5 مليون ريال مقابل 440.2 مليون ريال للعام السابق.

يُذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 212.3 مليون ريال مقابل 193.6 مليون ريال لعام 2022، بزيادة قدرها 9.7%.