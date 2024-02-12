شكرا لقرائتكم خبر عن بعائد 7.2%.. «السعودي الألماني الصحية»: بدء طرح صكوك بمليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، (السعودي الألماني الصحية)، بدء طرح صكوك مقومة بالريال، وبداية فترة اكتتاب المؤسسات والأفراد.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية (تداول) في 16 يناير الماضي، عزمها إصدار صكوكمقوّمة بالريال وطرحها طرحًا عامًا.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 1445-08-02 الموافق 2024-02-12، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1445-08-15 الموافق 2024-02-25.
وأشارت إلى أن طرح الصكوك سيكون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وعينت الشركة شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
ويجوز للشركة استرداد الصكوك قبل تاريخ الانتهاء في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية (تداول) في 16 يناير الماضي، عزمها إصدار صكوكمقوّمة بالريال وطرحها طرحًا عامًا.
قيمة الإصدارحددت الشركة قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمليار ريال، علمًا بأنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
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وأشارت إلى أن طرح الصكوك سيكون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وعينت الشركة شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
الحد الأدنى للاكتتابوأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب خمسة صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال، مشيرة إلى أن سعر الصك 1000 ريال، فيما يبلغ عائد الصك 7.20% سنويا، تدفع على أساس ربع سنوي، بينما تبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
ويجوز للشركة استرداد الصكوك قبل تاريخ الانتهاء في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية.